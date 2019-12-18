Teknosa´dan Bolu´ya yeni mağaza

(Kurumsal Haber)-Teknoloji perakende şirketi Teknosa, yeni mağazasını Bolu´da açtı. Mağazada, telekomdan küçük ev aletlerine, TV´lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürün tüketicilerle buluştu.Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni mağazasını Bolu 14 Burda AVM´de hizmete açtığını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 450 metrekarelik yeni mağazada telekomdan küçük ev aletlerine TV´lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürününün tüketicinin beğenisine sunulduğu aktarıldı.AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM FIRSATIAçılışa özel olarak 18-23 Aralık tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ev aletleri, akıllı telefon, notebook, tablet, TV´ler ve hobi ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.



BOLU 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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