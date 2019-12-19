Bolu’da 41 kişi uyuşturucu yüzünden hapse düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Bolu’da" 2018 yılında 11 kişi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılında Bolu'da uyuşturucu kullanımı ve suçlarına yönelik verileri açıkladı. TÜİK verilerine göre Bolu'da 11 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi. 2018 yılında ceza infaz kurumuna giren 952 hükümlüden, 11 kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu, 30 kişinin ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği belirtildi.

BOLU 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.