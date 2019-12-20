Bolulu hayırsever son yolculuğuna uğurlandı

"O benim sünnetim değildi"

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Bolulu hayırsever ve başarılı iş adamı Şerafettin Erbayram, Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden Bolu Bağışçılar Vakfı kurucusu, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, başarılı iş adamı ve hayırsever Şerafettin Erbayram için cenaze töreni düzenledi. Kalıcı Konutlar Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Mansur Şen, kurum müdürleri ve Erbayram’ın sevenleriyle yakınları katıldı.

Cuma ve öğle namazını müteakiben Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şerafettin Erbayram, Çığırtkanlar Mezarlığı’na defnedildi.

BOLU 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:34

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