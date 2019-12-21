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Abant'a gelen ziyaretçilerden 'atlara iyi bakım' isteği

DHA

BOLU'da, Tarım İl Müdürlüğü tarafından Abant Tabiat Parkı'nda

BOLU'da, Tarım İl Müdürlüğü tarafından Abant Tabiat Parkı'nda
yapılan kontrolde 83 attan 8'i 'ruam' şüphesi ile karantinaya alındı. Tabiat parkını ziyaret edenler, faytonların bakımlı olmak kaydıyla keyifli olduğunu ve buranın simgesi atlara iyi bakılmasını istediklerini söyledi.
Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda 83 at üzerinde ruam kontrolü yapıldı. Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde 8 atta 'ruam' şüphesi olduğu tespit edildi. Atlardan örnek alınarak Ankara'ya araştırma merkezine gönderildi. Hastalık şüphesi bulunan 8 at ise karantinaya alındı.
Her gün binlerce misafiri ağırlayan Abant Tabiat Parkı'na gelen vatandaşlar atların bakımsız olduğundan dert yandı. Bazı vatandaşlar Abant'ın simgesi haline gelen faytonların bakımlı olmak kaydıyla keyifli  olduğunu savunurken, bazıları da faytonların kaldırılması gerektiğini söyledi. Abant'a tatil için gelen Emre Dönmez, "Çok üzücü, turistik güzel bir alan ama insanın içi acıyor. Hayvanın her türlüsüne iyi bakmak lazım. Böyle yerler ekonomik olarak da rahatken bu hayvanlara bakılmaması üzücü" dedi.
'ÜZÜLDÜK İNŞALLAH DİĞER ATLARDA YOKTUR'
İstanbul'dan tatil için gelen İsmet Höşmen de, "Çok üzüldük çıkan bu hastalığa. İnşallah diğer atlarda yoktur. Bu hastalıktan haberim yoktu, buraya gelince öğrendim. İnşallah diğer atlarda yoktur. Buranın simgesi bu atlar. Onlara gereken değerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Arkadaşlarıyla birlikte okul gezisi için Abant'a gelen üniversite öğrencisi Barış Taradı ise, "Faytonları görüntü olarak beğeniyorum ve kullanılması gerektiğini düşünüyorum. İyi bakılmak kaydıyla olmalı" ifadelerini kullandı.
'ATLARA ZARAR VERİLİYOR'
Okul gezisiyle gelen Serkan Akın, "Bence atlara zarar veriliyor. Faytonların acilen kaldırılması gerekiyor. Sadece burada değil bütün ülkede faytonlar yasaklanmalı. Özellikle İstanbul'da o hayvanlar orada zarar görüyor ve acı çekiyor" dedi.
Üniversite öğrencisi Cansu Özkan ise faytonların kullanılmaması gerektiğini savunarak, "Hayvanları kendi doğasına bırakmalıyız. Kendi eğlencemiz için kullanmamalıyız. Çünkü bir nevi onların doğasına aykırı" diye konuştu.

BOLU

21 Aralık 2019 Cumartesi

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