Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da, yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli avcı, yaraladığı domuzun saldırısına uğradı. Yanında bulunan tabanca sayesinde ölümden dönen avcının yaşadıkları kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatilinde ormanlık alanda köpekleriyle birlikte yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli vatandaş, izini sürdüğü yaban domuzunu karşısında görünce tüfeğiyle ateş etti. Kurşunların isabet etmesine rağmen ayakta kalan yaban domuzu, hızla koşarak Çoban’a saldırdı. Yaban domuzundan kaçmak istediği sırada yere düşen Ahmet Çoban, yanında bulunan tabancayı çıkararak yaban domuzunu öldürdü.

Köpeklerinin de yardımıyla yaban domuzunun saldırısından yara almadan kurtulan Ahmet Çoban’ın yaşadığı korku dolu anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, domuz saldırısından kurtulan Ahmet Çoban’ın, “Tabanca olmasa gitmiştik. Az kalsın beni biçiyordu” ifadeleri yer aldı.

BOLU 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.