14 Burda’da yeni yıla 5 kat sevinçle girin

Bolululara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatıyor.

Bolu'da hizmete devam eden Esas 14 Burda AVM, 2731 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek, her TL’nin puana dönüştüğü kampanyası Hediye Dükkânı ile ziyaretçilerine 5 kat puan kazandırarak birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda 2731 Aralık tarihleri arasında yapılacak tüm alışverişlerde Esas 14 Burda AVM, 5 kat puan kazandırıyor. Kampanya ile AVM ziyaretçilerine yeni yıl heyecanının ve alışverişin keyfini yaşatacak. Kampanya için detaylı bilgiye Esas 14 Burda danışma noktasından ya da AVM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

BOLU 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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