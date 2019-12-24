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Bolu Dağı’nda sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü Bolu Dağı’nda yoğun sis ve yağmur ...

İHA

Bolu'da, D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bolu’da, D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve yoğun sis D100 Karayolu Bolu Dağı, Elmalık, Seymenler ve Bakacak mevki'ilerinde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler zor anlar yaşıyor.
Sürücüler, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor.

BOLU

24 Aralık 2019 Salı

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