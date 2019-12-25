Bolu Belediyesi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Bolu Belediyesi, başlattığı yeni bir proje ile şehirdeki okullarda eğitim gören öğrencileri sinemaya götürüyor. 14 Burda AVM sponsorluğunda başlatılan proje kapsamında ilk olarak Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri ‘Elfland: Yeni yıl Dedektifleri’ adlı çizgi filmi izledi.

Bolu Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik başlatılan yeni bir proje ile şehirdeki okullarda eğitim gören öğrenciler sinemaya gidiyor. 14 Burda AVM sponsorluğunda başlatılan proje kapsamında ilk olarak Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri sinemaya götürüldü.

Etkinlik kapsamında yaklaşık elli öğrenci, öğretmenleri ile birlikte alışveriş merkezinde bulunan sinemada ‘Elfland: Yeni yıl Dedektifleri’ adlı çizgi filmi izledi. Filmin sonunda öğrencilere yemek de ikram edildi. Proje kapsamında Perşembe günü de Yukarısoku Ortaokulu öğrencileri ‘Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’ filmini izleyecek. Elif Erdoğan

BOLU 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.