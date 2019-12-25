Lise önlerinde uyuşturucuya karşı uygulama yapıldı

Bolu’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki lise önlerinde, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ders arasında Bolu genelindeki liselerinde önlerinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı uygulama yaptı. Gerçekleşen uygulamada okulların önündeki şüpheli şahıslar durdurularak üzerleri arandı ve Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Aynı zamanda dersten çıkan öğrenciler, okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına karşı uyarıldı. Yapılan aramalarda da suç unsuruna rastlanmadı.

Polis ekipleri vatandaşları da uyararak, okul önlerinde gördükleri şüpheli şahısları kendilerine bildirmelerini istediler.

BOLU 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

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