Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı D100 Karayolu Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı, D100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevki'ilerinde etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli’nde aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren kara yolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor. Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

BOLU 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

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