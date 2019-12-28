Kartalkaya'da yılbaşı rezervasyonları yüzde 95'i buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kartalkaya'da yılbaşı rezervasyonları yüzde 95'i buldu

DHA

BOLU'da Kartalkaya Kayak Merkezi´nde yılbaşı rezervasyonları yüzde 95'i buldu. Otel yöneticileri yılbaşı gecesi otellerde doluluk oranının yüzde 100´ü bulmasını beklediklerini söyledi.
Köroğlu Dağları´nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerde yılbaşına sayılı günler kala rezervasyonlar yüzde 95'i buldu. Tatilcilere yılbaşını da kapsayan paketlerin sunulduğu otellerde doluluk oranının yüzde 100´e ulaşmasını beklediklerini söyledi. Yılbaşında, tatilciler için otellerde özel programlar da hazırlandı. Otellerin restoranlarında müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek, girecek.
Kartalkaya'da bulunan iki otelin genel müdürü olan Yusuf Avcı, yeni yılda tatilcilere farklı sürprizlerle karşılayacaklarını belirterek, "Yeni yıla bu sene çok daha farklı gireceğiz. Hem hafta sonu tatiliyle, hem de pazartesiden sonra yılbaşı tatilini birleştirip daha uzun bir tatil olacak şekilde ikili paket yaptık. Bugün birinci paket, ayın 30´unda ikinci paket olarak girişleri yapıyoruz. Kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metre. Bütün pistlerimiz açık. Aydınlatma sistemi olduğu için gece kayağı da yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda kar partileri yapmayı planlıyoruz. Doluluk oranımız yüzde 95 şu anda. Yeni yılda farklı sürprizler, farklı eğlenceler hazırladık" diye konuştu.
Hafta sonu tatilini yılbaşı tatiliyle birleştirenler, kayak yapmanın keyfini yaşadı. Kartalkaya'da kayak okulunun sahibi Tuğhan Kırbaç, "Şu anda Dorukkaya bölgesinde bütün pistler açık. Çok iyi seviyede kar var" şeklinde konuştu.

BOLU

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartalkaya’da yeni yıl yoğunluğu Kartalkaya’da oteller yüzde 95 doluluk seviyesine ulaştı
YEREL HABERLER Kartalkaya’da yeni yıl yoğunluğu Kartalkaya’da ...
Kadın Emek Pazarı HighWay'de
YEREL HABERLER Kadın Emek Pazarı HighWay'de
Cezaevi firarisi Mengen'de yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi Mengen'de yakalandı
Bolu’da, İş Kulübü açılışı yapıldı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: “Türkiye’deki üniversite mezunlarının iş gücüne katılımı oranı Almanya’nın bile üzerindedir”
YEREL HABERLER Bolu’da, İş Kulübü açılışı yapıldı Türkiye İş Kurumu ...
Bolu Belediyesi’nden sağlık kuruluşlarına cihaz desteği
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi’nden sağlık kuruluşlarına cihaz ...
Highway'de yeni yıla özel konser
YEREL HABERLER Highway'de yeni yıla özel konser
Bolu Dağı geçişinde kara rağmen ulaşım aksamadı
YEREL HABERLER Bolu Dağı geçişinde kara rağmen ulaşım aksamadı
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
Bolu Dağı´nın ünlü lokantaları eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı´nın ünlü lokantaları eski günlerini arıyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdı
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdı
Uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs adliyeye sevk ...
Bolu Belediyesi, huzurevi sakinlerine moral aşıladı
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi, huzurevi sakinlerine moral aşıladı
Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı ve sis etkili ...
Bolu Dağı'nda kar ve sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar ve sis

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X