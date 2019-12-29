İzel hayranlarıyla buluştu

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Bolu’da sevilen pop sanatçısı İzel, Highway AVM’de düzenlenen konserde sevenlerine keyif dolu anlar yaşattı.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, ziyaretçileri için yeni yıla özel mini konser düzenledi. Pop sanatçısı İzel’in sahne aldığı konserde yüzlerce ziyaretçi keyifli anlar yaşadı. İzel’in şarkılarına eşlik eden hayranları, konser boyunca bol bol fotoğraf ve video çekti.

İzel konseri sonrasında düzenlenen 90’lar DJ Partisi ile AVM’ye gelen ziyaretçiler coşkulu anlar yaşadı.

BOLU 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:38

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