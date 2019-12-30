Abant'ta kar güzelliği

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BOLU'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Tabiat Parkı'nda seyirlik görüntüler oluştu.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Abant'a çok sayıda doğasever akın etti. Bolu'dan ve çevre illerden gelen günübirlikçiler, karın ve temiz havanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, karla kaplı alanlar ile iskelelerde bol bol fotoğraf çekti.

BOLU 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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