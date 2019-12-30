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Muay Thai Milli Takımı, dondurucu soğukta Abant’ta antrenman yaptı Muay Thai Mili Takımı, Türkiye ...

İHA

Türkiye şampiyonasına hazırlanan Muay Thai Milli Takımı, Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı altında eksi 5 derecede kıyafetlerini çıkararak antrenman yaptı.

Muay Thai Milli Takımı, dondurucu soğukta Abant’ta antrenman yaptı Muay Thai Mili Takımı, Türkiye şampiyonası için kar üstünde antrenmana çıktı

Türkiye şampiyonasına hazırlanan Muay Thai Milli Takımı, Abant Tabiat Parkı’nda kar yağışı altında eksi 5 derecede kıyafetlerini çıkararak antrenman yaptı.
Muay Thai Milli Takımı sporcuları, 1 ay sonra Nevşehir’de gerçekleşecek olan Türkiye şampiyonasına hazırlıkları kapsamında Abant Tabiat Parkı’na geldi. Kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan Abant Tabiat Parkı’na gelen sporcular, kısa bir süre ısındıktan sonra kıyafetlerini çıkararak eksi 5 derece soğukta antrenman yaptı. Sporcular, dondurucu soğukta dirençlerini artırmak için yaklaşık 1.5 saat boyunca antrenmanlarını sürdürdü.
Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, “Bugün burada güzel bir manzara var. Kar çok güzel. Milli sporcularımızı getirdik. Hem hava güzeldi, soğuk. Bu manzarayı bir daha bulamazdık. Kar altında sporcularımıza keyifli antrenman yaptıralım istedik. Hava soğuk ama bu sporcuların direnç kazanması için önemli. Başka yerlerde de soğuk suya girdik. Sporcular hastalığa karşı daha dirençli oluyorlar. Hem stres atıyoruz hem de eğleniyoruz. Spor sayesinde bulunduğumuz yerleri de tanıtıyoruz” dedi.

“Soğuğu hissetmiyoruz”
Kar altında çalışmanın zor ama keyifli olduğunu belirten Bişgin, “Sporcular karda durmuyor. Enerjimiz çok güzel. Vücut ısısı artık yükseldiği için soğuğu da hissetmiyoruz. Sporcularımızın stresini attırdık. 1 ay sonra Türkiye şampiyonası var, Nevşehir’de. Muay Thai’de milli takımda kaliteli sporcularımız var. Hem burada birlikteliğimizi artırıyoruz hem de sporcularımız eğlenerek motivasyonlarını yükseltip, kaynaşma etkinliği olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Direncimiz artıyor”
Milli sporcu Hasan Çetin de, "5 Türkiye, 3 Avrupa Kupası, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğum var. Eğlenceli bir şekilde hem antrenman yapıp hem kendimizi geliştiriyoruz. Direncimiz artıyor. Yarım saat burada antrenman yapmamız hem kilo kaybımıza neden oluyor hem de eğlence amaçlı rahat bir şekilde yapıyoruz. Şu anda 1.5 saat oldu. Soğuktan ciddi anlamda konuşamıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kilo verdiklerini söyleyen Umut Sevgeç ise şöyle konuştu:

“Antrenmanlarda direncimiz artıyor. Kilo veriyoruz. Eğleniyoruz. Her şeyin zorluğu var. Yaklaşık 1.5 saat oldu, antrenman yapıyoruz. Ama gayet iyiyiz.”

BOLU

30 Aralık 2019 Pazartesi

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