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Bolu Belediyesi’nden yeni yıl öncesi denetimi

İHA

Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, manavlarda ve kuruyemiş satılan dükkânlarda denetim gerçekleştirdi.

Bolu Belediyesi’nden yeni yıl öncesi denetimi

Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, manavlarda ve kuruyemiş satılan dükkânlarda denetim gerçekleştirdi.
İş yerlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler, evraklarında eksiklik bulunan ve gerekli temizlik koşullarını sağlamayan iş yerlerine tutanak tutarak eksiklerini tamamlamaları için yasal süre verdi.
"Ekiplerimiz görev başında”
Denetimlerin sık sık devam edeceğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bolulu vatandaşlarımızın yeni yıla sorunsuz ve huzurlu bir şekilde girmesi için ekiplerimiz tarafından denetimler sürüyor. Halkımızın sağlığı için bu denetimler rutin olarak devam edecek. Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat Belediyemizin ücretsiz hattı olan 444 26 58 nolu istek ve şikayet hattını arayarak bizlere ulaşabilirler” dedi.

BOLU

30 Aralık 2019 Pazartesi

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