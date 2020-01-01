Bakan Turhan, yeni yıla karayolları çalışanlarıyla birlikte girdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, karayolları işletme şefliklerini denetledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Turhan, yeni yıla karayolları çalışanlarıyla birlikte girdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ...

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu'da, karayollarına ait bakım ve işletme şefliklerinde incelemelerde bulundu. Ulaşımla ilgili bilgiler alan Turhan, yeni yıla da karayolları çalışanlarıyla birlikte girdi.

Bakan Turhan, yeni yıla karayolları çalışanlarıyla birlikte girdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, karayolları işletme şefliklerini denetledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu’da, karayollarına ait bakım ve işletme şefliklerinde incelemelerde bulundu. Ulaşımla ilgili bilgiler alan Turhan, yeni yıla da karayolları çalışanlarıyla birlikte girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu’da, yeni yıla saatler kala TEM Otoyolu üzerinde bulunan Bakım ve İşletme Şeflikleri’ni ziyaret ederek denetle yaptı. İlk ziyaretini Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği’ne yapan Bakan Turhan, güzergah hakkında kısa bilgi aldıktan sonra işçilerle çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında ayrıldı.
Daha sonra Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği’ni ziyaret eden Bakan Turhan, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kontrol merkezinde incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, 24 saat boyunca kameralarla izlenen Bolu Dağı Tüneli mevkiisiyle ilgili bilgi aldı.
İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “İnşallah 2020 yılı ülkemiz, milletimiz, tüm dünya için barış ve huzurun tesis edildiği bir yıl olur. Burada arkadaşlarımız gece gündüz 24 saat bu yollarda seyreden trafiğin emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini, ulaşım hizmetini sağlamak için azim ve gayretle çalışıyorlar” dedi.

“140 bin kişiyle hizmet veriyoruz”
Kara, hava, demir ve deniz ulaşımında toplam 140 bin kişiyle hizmet verdiklerini söyleyen Bakan Turhan, “Ülkemizin her köşesinde ulaşım adına karayolu ulaşımında, deniz ulaşımında, hava ulaşımında, demiryolu ulaşımında 140 bin kişilik ulaştırma ailesiyle bu hizmetleri veriyoruz. Ulaşım ve iletişim hizmeti insanımızın sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli bir hizmet. Bunun kesintisiz bir şekilde verilmesi hayatın kolaylaştırılması adına çok önemlidir. Kar ve buz mücadelesinde karayollarında her türlü tedarikler, ekip ve ekipmanlar, bakım mücadelesinde kullanılan malzemeler refüj mahallerinde temin edilmiştir. Burada mücadele eden kar buz mücadelesi yapan çalışma arkadaşlarımız 24 saat bu hizmeti vermektedirler. Amacımız insanımızın hayatında ulaşım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Sürücüleri uyardı
Bakan Turhan, açıklamasının sonunda sürücülere de uyarılarda bulunarak, “Bu yollarda seyahat eden sürücülerimizin araçlarını kışa hazır halde bakımlarını yapmaları önemli. Yola çıkarken tedarikli olmaları ve özellikle seyahat edecekleri güzergah hakkında iklim şartlarını, yol şartlarını ilgili karayollarının sitesinden öğrenmeleri onların menfaatleri icabıdır” dedi.
Yapılan denetim ve açıklamanın ardından karayolları çalışanlarıyla birlikte yemek yiyen Bakan Turhan, yeni yıla da işçilerle birlikte girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi
YEREL HABERLER Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ...
Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları ...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaban hayvanlarına yem bıraktı Bakan Pakdemirli, tedavi edilen kartal, şahin, kurt ve vaşakı doğaya saldı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaban hayvanlarına ...
Bolu’da 47 bin 500 lira değerinde sahte alkollü içecek yakalandı
YEREL HABERLER Bolu’da 47 bin 500 lira değerinde sahte alkollü ...
Kartalkaya'da yılbaşı yoğunluğu
YEREL HABERLER Kartalkaya'da yılbaşı yoğunluğu
Bolu Belediyesi’nden engelli bireylere ve ailelerine müjde
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi’nden engelli bireylere ve ailelerine ...
Bolu Belediyesi’nden yeni yıl öncesi denetimi
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi’nden yeni yıl öncesi denetimi
Abant'ta kar güzelliği
YEREL HABERLER Abant'ta kar güzelliği
Muay Thai Milli Takımı, dondurucu soğukta Abant’ta antrenman yaptı Muay Thai Mili Takımı, Türkiye şampiyonası için kar üstünde antrenmana çıktı
YEREL HABERLER Muay Thai Milli Takımı, dondurucu soğukta Abant’ta ...
A Milli Muaythai Takımı'ndan Abant'ta dondurucu soğukta antrenman
YEREL HABERLER A Milli Muaythai Takımı'ndan Abant'ta dondurucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X