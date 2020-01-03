Karla kaplı Bolu Dağı’nın havadan görüntüsü büyüledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karla kaplı Bolu Dağı’nın havadan görüntüsü büyüledi

İHA

Bolu’da, hafta boyunca devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı’ndaki yeşil alanların havadan görüntüsü büyüleyici manzarayı ortaya çıkardı.
Bolu’da, son günlerde aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle, Türkiye’nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, yeşil alanlarda kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Zaman zaman yoğun sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nın havadan görüntüsü, kar yağışının ardından ortaya çıkan büyüleyici manzarayı da gözler önüne serdi. Çam ağaçlarıyla kaplı olan alanlarda oluşan beyaz şölen, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

BOLU

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu Gölcük’te buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu Gölcük’te buz ...
Doğa harikası Gölcük buz tuttu
YEREL HABERLER Doğa harikası Gölcük buz tuttu
'Terör propagandası'ndan aranıyordu, mola yerinde yakalandı
YEREL HABERLER 'Terör propagandası'ndan aranıyordu, mola yerinde ...
Bolu’da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC’li kadın adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC’li kadın ...
Bolu’da 58 yaşındaki yaşlı adam parkta ölü bulundu
YEREL HABERLER Bolu’da 58 yaşındaki yaşlı adam parkta ölü bulundu
Abant'ta kar çilesi
YEREL HABERLER Abant'ta kar çilesi
Kar yağışı Abant Tabiat Parkı yolunda trafiği etkiledi
YEREL HABERLER Kar yağışı Abant Tabiat Parkı yolunda trafiği ...
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Jandarma ekiplerinden yeni yıl operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden yeni yıl operasyonu
Bolu’da kent merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER Bolu’da kent merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı
Kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi
YEREL HABERLER Kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi
Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi
YEREL HABERLER Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ...
Bakan Turhan, yeni yıla karayolları çalışanlarıyla birlikte girdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, karayolları işletme şefliklerini denetledi
YEREL HABERLER Bakan Turhan, yeni yıla karayolları çalışanlarıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X