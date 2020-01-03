Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası, havadan görüntülendi

TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Bolu ve Düzce arasında bulunan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı bir süredir etkili olan kar yağışları nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda oluşan kar güzelliği drone ile havadan görüntülendi. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kaydedilen görüntüler, Bolu Dağı'ndaki eşsiz kar manzarasını gözler önüne serdi.

BOLU 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:11

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İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

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