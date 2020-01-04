Pencerede sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

BOLU'da, içinde kimsenin bulunmadığı bir apartman dairesine pencereden girmeye çalışırken sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karın bölgesinde ezilme olan kedi, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Karamanlı Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. Bir kedi, ısınmak için 3 katlı bir binanın en üst katında boş bulunan bir daireye pencereden girmek istedi. Camı yarım şekilde açık olan daireye girmeye çalışan kedi, pencereye sıkıştı. Karın bölgesi sıkışan ve yalnızca ayak kısımları dışarıdan gözüken kediyi görenler durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenle çıktığı 3'üncü kattaki daire penceresinde sıkışan kediyi kurtardı. Karın bölgesinde ezikler oluşan kedi, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek tedaviye alındı. Kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



BOLU 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:11

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