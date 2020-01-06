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Bolu’da, uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 894 gram esrar yakalandı Bolu’da, yolcu otobüsünde esrarla ...

İHA

Bolu'da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan S.A.E. (26) isimli kadın adliyeye sevk edildi.

Bolu’da, uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 894 gram esrar yakalandı Bolu’da, yolcu otobüsünde esrarla yakalanan kadın adliyeye sevk edildi

Bolu’da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan S.A.E. (26) isimli kadın adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan şüpheli yolcu otobüsünü durdurarak araç içerisinde narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalarda otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E. (26) isimli kadının çantasında 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.
İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen S.A.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOLU

06 Ocak 2020 Pazartesi

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