Gerede'de okullar tatil edildi

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BOLU'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Gerede Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın okulları tatil etti. Gerede'de yarın ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.



BOLU 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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