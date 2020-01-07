Bolu'da kar yağışı

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı ancak aksama yaşanmadı. Kar yağışı, kent merkezinde de etkili olurken, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, dün gün boyu ve gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Hafif şekilde yağan kar, İstanbulAnkara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı, ancak trafik akışı devama etti. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaştı. Kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 5 santimetreyi buldu. Bolu Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kent merkezindeki önemli güzergahlarda kar temizleme çalışması yaptı.

BOLU 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:14

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