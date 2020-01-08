Sudenaz, koruyucu babası sayesinde sağlığına kavuştu

DÜZCE'de, 4 yaşındayken ailesinin terk ettiği Sudenaz´ın (8) yaşamı koruyucu ailesiyle değişti. Emekli polis memuru Cengiz Poyraz, skolyoz hastası Sudenaz´ın tedavisinin gerçekleşmesini sağlayarak, koruyuculuğunu üstlendiği küçük kızının sağlığına kavuşmasını sağladı.

Düzce'de yaşayan emekli polis memuru Cengiz Poyraz, 4 yaşındayken ailesinin terk ettiği Sudenaz Ö.'nün koruyucu babası oldu. Cengiz Poyraz, koruyuculuğunu üstlendiği çocuğun skolyoz hastası olduğunu öğrendi. Cengiz Poyraz yaptığı araştırmalar sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde skolyoz tedavisi yapıldığını öğrendi. Cengiz Poyraz'ın girişimi sonrası BAİBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Işık, Sudenaz'ın tedavisi muayene etti. Röntgeni çekilen küçük kıza 96 derece skolyoz teşhisi konularak tedaviye başlandı. 2016 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen ameliyatla omurgasına yerleştirilen manyetik uzayabilen çubuk sayesinde Sudenaz'ın hem boyu uzayarak gelişimi normale döndü, hem de skolyoz derecesi 20'ye düşürüldü.

Dr. Cengiz Işık, Sudenaz Öztürk´ün kendisine geldiğinde 95-96 derecede eğriliği olduğunu belirterek, "Sudenaz bize geldiğinde 5 yaşındaydı. Omurgasında skolyoz omurga eğriliği dediğimiz önden ve arkadan baktığımızda eğriliği vardı. Yalnız Sudenaz gibi 10 yaş altındaki erken başlayan skolyozlarda ilerleme çok fazla olabiliyor. Sudenaz´ın çok ciddi 95-96 derecede eğriliği vardı. Biz o yüzden Akciğer eğriliğini tamamlayabilmek için bir sürece ihtiyacımız var. Omurgayı düzeltmek yetmiyor beraberinde akciğerin gelişmesi için fırsat vermemiz gerekiyor. O yüzden aşamalı olarak bu omurganın uzamasını sağlamamız gerekiyor. Sudenaz büyüdükçe biz de ona müdahale edeceğiz. Akciğerin normal bir insan gibi gelişmesine yol açmamız gerekiyor." dedi.

Doç. Dr. Cengiz Işık, Sudenaz´a omurgada uzayan manyetik rod diye bilinen bir sistem kullandıklarını, 10 yaşını geçtikten sonra bir cerrahi işlemi olabileceğini kaydederek, "2016´nın Ocak ayında ameliyatını yaptık. Omurgada uzayan manyetik rod (uzayan çiviler) dediğimiz bir sistem kullandık. Daha önce ameliyatını yaptığımız çocuklarda her altı ayda bir omurgayı uzatmak için bir konnektör dediğimiz bağlantı vardı. 6 ayda bir orayı açıp kendimiz genişletirdik hem omurganın uzaması hem akciğerin gelişimi olsun diye bir fırsat yaratırdık. Ama bu sistemde tekrar cerrahi yapmadan 3 ya da bazen 6 ayda bir kendimiz dışarıdan bir cihazla ayarlama yapıp oradan boy uzamasını sağlamaya çalışıyoruz. 5 yaşındaki bir çocuğun akciğeri ile 14 yaşındaki bir çocuğun akciğeri hücre sayısı ve kapasitesi olarak aynı değil. Omurgasının dondurmadığımız için akciğerin yetişkin gibi olabilmesi için 14 yaşına kadar bir ihtiyacımız var. O dönemde biz uzatmalarını yaparak bu gelişime fayda sağlıyor. Biz dönem dönem uzatmalarını yaptık. En son hali zaten normalde 96 derece iken 20 derecede yani sıfıra yakın bir derecede bıraktık. Uzatmayı artık sonlandırdık. Bekleme dönemimiz var. Belki 10 yaşının geçtikten sonra bir cerrahi daha gerekecek, kalıcı dediğimiz cerrahi. Ama onu bize zaman gösterecek. Şu an bizim istediğimiz hem omurganın düzelme miktarı hem akciğerin gelişmesi açısından olan çabalarımız şu an istediğimiz hedefimizdeki seviyeye ulaştı" diye konuştu.

'TIRTILIN KELEBEĞE DÖNÜŞMESİ GİBİ BİR ŞEY OLDU'

Koruyucu baba emekli polis memuru Cengiz Poyraz, Sudenaz'ın skolyoz rahatsızlığı ile yaşadığı süreci anlatarak, "2015 yılında, ebeveynleri yıkarken sırtındaki yamukluktan dolayı bir rahatsızlık olduğunu fark ettiler. Sudenaz o zamanlar 4,5 yaşındaydı. Sırtında 96 derecelik bir eğrilik vardı. Sırtı bildiğiniz yılan şeklindeydi. Sudenaz o zaman yürüyemiyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordu. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda rahatsızlığının skolyoz olduğunu öğrendik. Esas ebeveynler tarafından terkedildiği için biz bakımını üstlendik. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde bu ameliyatların yapıldığını öğrendik. Fakat ameliyat iki türlüydü, bir tanesi omurgaları delip, demir takılıp, uzun bir süreç geçirmesi gerekiyordu. Bu ameliyat Sudenaz´ı çok üzeceği için yeni bir ameliyat tipi olduğunu, vücuda implant takıldığını, bu implantların Sudenaz büyüdükçe uzatıldığını öğrendik. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi´nde Cengiz Işık bey ile tanıştık. Kendisi sağ olsun bize çok yardımcı oldu. 2016´nın birinci ayında Sudenaz´ı ameliyat ettirdik. O dönemden sonra Sudenaz´da boy uzaması, nefes alıp vermede rahatlamalar, hareketlerinde özgürlük, yani tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi bir şey oldu" dedi.

BOLU 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

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