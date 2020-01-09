Bolu, nüfusunun 6 katı ziyaretçi ağırladı Bolu’yu geçen yıl 1 milyon 783 bin kişi ziyaret etti

Bolu’nun gözde turizm merkezleri olan tabiat ve milli parkları ile ünlü kayak merkezleri 2019 yılı boyunca toplam 1 milyon 783 bin kişi ziyaretçiyi ağırladı. Nüfusunun 6 katı turisti misafir eden Bolu’da, tatilciler doğayla iç içe olmanın keyfini yaşadı.

Bolu’nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Milli Parkı ve ünlü kayak merkezi Kartalkaya, 2019 yılında tatilcilerin akınına uğradı. Doğa turizmi tutkunları ve tatillerini yeşillikler ve karlar içerisinde geçirmek isteyenlerin yıl boyunca uğrak yeri olan 311 bin nüfuslu Bolu’ya, 2019 yılında 1 milyon 783 bin tatilci geldi. Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, 2019 yılında 571 bin 40 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar.

Bolu’ya 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı’nda da, yıl boyunca insan seli yaşandı. Tabiat Parkı girişinde zaman zaman kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyrukları oluşan Abant’a, 910 bin 435 kişi tatil için geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı’nı tercih etti. Doluluk oranının zaman zaman yüzde yüze ulaştığı Yedigöller Milli Parkı’na 252 bin 247 ziyaretçi geldi.

Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte, kayakseverlerin ilk tercihlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi ise, yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

BOLU 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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