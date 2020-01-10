Yıllar sürecek yargılama 2 saatte sonuçlandı

BOLU'da, 2.23 promil alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan Y.A.'nın, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren 'Seri Muhakeme Usulü' ile 'alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliği'ni tehlikeye sokma' suçundan yargılandığı dava, 2 saat 20 dakikada sonuçlandı.

Y.A.'ya verilen 7 ay hapis cezası, Seri Muhakeme Usulünü kabul ettiği için yarı oranda düşürülerek 3 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Y.A., uygulama sayesinde yıllar sürecek olan yargılama sürecinden kurtuldu.

Yargıda 'Amerikan modeli' olarak bilinen ve ceza konusunda savcılarla şüpheliler arasında pazarlık yapılarak davaların hızla bitmesini öngören 'Seri Muhakeme Usulü' Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji Planı kapsamında 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Bolu Adliyesi'nde de davaların hızlı sonuçlanması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla Seri Muhakeme Usulü Bürosu kuruldu. Bolu'da bu kapsamda değerlendirilen ilk davada dün karar çıktı.

YARI ORANDA CEZA ALDI

25 Aralık 2019 tarihinde Gölyüzü Mahallesi Tavil Mehmet Paşa Caddesi'nde durdurulan otomobilin sürücüsü Y.A.'nın yapılan kontrolde 2.23 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.A. hakkında 'alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamasıyla hazırladığı fezlekeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Olayın şüphelisi Y.A., dün Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu'na davet edildi. Y.A.'ya saat 10.02'de Seri Muhakeme Usulü hakkında bilgi verilerek, saat 10.12'de teklif tutanağı hazırlandı. Şüpheli kendisine atanan avukat eşliğinde seri yargılamayı kabul etti. Y.A., Bolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde çıktığı duruşmada 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Y.A.'nın cezası, Seri Muhakeme Usulünü kabul ettiği için yarı oranda düşürülerek 3 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Talep, saat 12.21'de karara bağlanarak dava süreci sonlandırıldı.

2 SAAT 19 DAKİKALIK YARGILAMA

Y.A., Seri Muhakeme Usulü sayesinde 10.02'de girdiği adliyeden yargılanmış olarak 12.21'de çıktı. Y.A. yıllarca sürebilecek dava sürecini 2 saat 19 dakikada atlatmış olurken, ayrıca dava sonucunda alabileceği cezanın yarısını aldı.

BAŞSAVCI YAMAN UYGULAMA HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

BOLU 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

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