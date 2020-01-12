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Sulama kanalına düşen otomobilİN sürücüsü yaralandı

DHA

BOLU'da, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, çevredekilerin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı.

BOLU'da, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, çevredekilerin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Köprücüler köyünde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Erol Köroğlu yönetimindeki 14 EK 796 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazayı görenler sürücünün yanına gidip, otomobilden çıkmasına yardım etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köroğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Köroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Otomobil ise bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

BOLU

12 Ocak 2020 Pazar

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  • İKİNDİ 15:32
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