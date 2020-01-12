Sulama kanalına düşen otomobilİN sürücüsü yaralandı

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU'da, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, çevredekilerin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Köprücüler köyünde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Erol Köroğlu yönetimindeki 14 EK 796 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazayı görenler sürücünün yanına gidip, otomobilden çıkmasına yardım etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köroğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Köroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Otomobil ise bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.



BOLU 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.