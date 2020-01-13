Kore gazisi 91 yaşında hayatını kaybetti

Bolu’nun Mengen ilçesinde yaşayan Kore gazisi 91 yaşındaki İsmail Ulaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşayan Kore gazisi 91 yaşındaki İsmail Ulaş, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ulaş’ın cenazesi ikindi namazını müteakiben Çorakmıtırlar Köyü’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
BOLU
13 Ocak 2020 Pazartesi
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