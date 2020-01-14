Sürpriz karne hediyeleri 14 Burda’da

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Bolu’nun cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, öğrencileri sömestr sürprizleri ile karşılıyor.

Açıldığı günden itibaren Bolululara özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM’de sömestr eğlence ve neşe dolu geçiyor. Miniklerin tatil heyecanına ortak olan Esas 14 Burda AVM, 17 Ocak Cuma günü karnesi ile danışma noktasına gelen ilk 1000 ilkokul ve ortaokul öğrencisini sürpriz hediyelerle dolu karne kampanyası ile karşılayacak.

Çocuklar, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında sürpriz hediyelerle çıkaracak.

BOLU 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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