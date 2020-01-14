Bolu’da, Bizans ve Roma dönemine ait 142 adet tarihi eser yakalandı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 142 adet tarihi eser ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak’tan Bolu istikametine seyir halinde olan bir otomobilde Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, sürücü Caner Çiv’in kullandığı 67 AAL 289 şüpheli aracı D100 Karayolu Çaydurt mevki'inde durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 129 adet sikke ve 13 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan Çiv, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



BOLU 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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