Roma dönemine ait 5 toprak küp bulundu

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- BOLU'da, jandarmanın bir eve düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı araştırmaların ardından Bolu'ya bağlı Çamyayla köyündeki bir evde arama yaptı. Evde, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı.



BOLU 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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