Bolu’da 3 farklı suçtan aranan şahıs tutuklandı

Bolu’da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan ve hakkında 3 farklı suçtan aranması bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak”, “1 yıl boyunca denetimli serbestlik imzasını atmamak” ve “basit yaralama”dan aranması bulunan M.C.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın merkeze bağlı Ahmetler köyünde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda evinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda yoklama kaçağı da olduğu öğrenilen M.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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