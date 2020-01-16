Bolu'da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

BOLU Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaban hayatının devam etmesi ve kış şartlarında hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kış şartlarının zor geçmemesi ve yaban hayatının devamlılığı için çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Bolu'nun çeşitli ormanlık bölgelerine, yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada, "Kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için müdürlüğümüz ekiplerince çok sayıda noktaya yemleme yapılmıştır. Yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



BOLU 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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