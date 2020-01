Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya’da karne tatili nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde karne tatili nedeniyle tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya’da tatilini geçiren ziyaretçiler kar üzerinde keyifli anlar yaşıyorlar. Karne tatilinin başlamasıyla birlikte otellerde yüzde 98 doluluk oranlarının yaşandığı Kartalkaya’ya yarın itibariyle tatilcilerin yoğun olarak gelmesi bekleniyor.

Bugün ve yarın otellere girişlerin yoğun olacağını ifade eden Kartalkalkay’daki bir otelin genel müdürü Emir Aras, “Şuan rezervasyonlar yüzde 98. Sadece 4 boş odamız kaldı. Onun haricinde bütün odalar doldu. Bugünden itibaren karneler dağıtılıyor. Yarından itibaren bütün girişlerimiz olur. Yarısı da bugün giriş yapar. İki hafta önce çok güzel kar yağdı. Herhalde Türkiye’de en çok kar burada var. Kardan yana bir sıkıntımız yok. Ara ara kar yağışı oluyor” dedi.

Kartalkaya’ya ilginin her geçen sene arttığını da söyleyen Aras, “Sezon 45 gün geç kaldı ama gayet güzel geçiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kartalkaya’da sezon Mart’ın 3 veya 4’üncü haftasında sezon kapanıyor. Mart’ın sonuna kadar kar duruyor. İlgi geçen senenin üzerinde. Her sene kayakçılar daha da çoğalıyor. İnsanların kayağa olan ilgisi de artıyor. Tesisler büyüyor” şeklinde konuştu.

