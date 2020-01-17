Gölcük'te buz tutan göl üzerinde tehlikeli yürüyüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gölcük'te buz tutan göl üzerinde tehlikeli yürüyüş

DHA

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilerden bazıları tehlikeli ve yasak olmasına rağmen buz tutan gölün üzerinde yürüyüş yaptı. Gölün üstünde bebek arabasındaki bebekle yürüyen bir kişi de görenleri hayrete düşürdü.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı bir süre önce buz tuttu. Tabiat parkında özellikle geceleri sıfırın altındaki derecelere düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tutan gölün karla kaplanan ormanlarla bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu. Gölcük'e gelen ziyaretçiler eşsiz manzaralar eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.
BEBEK ARABASIYLA DOLAŞTI
Yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar olan tabiat parkında gündüzleri havanın güneşli olması nedeniyle gölün buz tutan bazı kısımlarındaki buz tabakasının inceldiği görüldü. Göl etrafına yerleştirilen tabelalarla buz tutan göl yüzeyinde yürümenin yasak olduğu belirtildi. Bazı ziyaretçiler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen donmuş gölün üzerinde yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi. Bir tatilcinin bebek arabasının içindeki bir bebekle donmuş göl yüzeyindeki yürüyüşü görenleri hayrete düşürdü. Göl üzerinde yürüyüş yapanlar, görevliler tarafından uyarıldı.

BOLU

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartalkaya, yarıyıl tatilinde dolacak
YEREL HABERLER Kartalkaya, yarıyıl tatilinde dolacak
Kartalkaya’da, yarıyıl tatili yoğunluğu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde oteller yüzde yüz doluluk oranına yaklaştı
YEREL HABERLER Kartalkaya’da, yarıyıl tatili yoğunluğu Kartalkaya ...
Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı
YEREL HABERLER Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi ...
Oğlunu bıçaklayan baba tahliye edildi
YEREL HABERLER Oğlunu bıçaklayan baba tahliye edildi
Bolu'da yaban hayvanlarına yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bolu'da yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Diş Perisi Tiyatro Oyunu 14 Burda’da
YEREL HABERLER Diş Perisi Tiyatro Oyunu 14 Burda’da
Bolu’da ihtiyaç sahipleri için yardımlaşma çarşısı açıldı
YEREL HABERLER Bolu’da ihtiyaç sahipleri için yardımlaşma çarşısı ...
Bolu’da yaban hayvanları için yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bolu’da yaban hayvanları için yem bırakıldı
Bolu’da, alkollüyken oğlunu bıçaklayan tutuklu baba tahliye edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, alkollüyken oğlunu bıçaklayan tutuklu baba ...
Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı
YEREL HABERLER Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi ...
Boluspor, Emre Öztürk’ü transfer etti
YEREL HABERLER Boluspor, Emre Öztürk’ü transfer etti
Bolu’da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Bolu’da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması ...
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Kaybetmeye tahammülümüz yok
YEREL HABERLER Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Kaybetmeye ...
Osman Özköylü: “İkinci yarıdaki hedefimiz üst sıralara çıkmak” Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Önemli oyuncuları takıma kazandırdığımızı düşünüyorum”
YEREL HABERLER Osman Özköylü: “İkinci yarıdaki hedefimiz üst ...
Bolu’da 3 farklı suçtan aranan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu’da 3 farklı suçtan aranan şahıs tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X