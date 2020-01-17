Bolu’da, uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi

Büyükbabasının soyguncu olduğunu öğrendi... Gizli kutudan ne çıktı?

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Bolu’da polis ekiplerinin operasyonunda, kaldığı apartta 552 adet uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu şehir merkezinde bulunan bir apartta uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. A.Ç.K. (31) isimli şahsın kaldığı aparta yapılan operasyonda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 552 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç.K.’nın yapılan GBT sorgusunda, Eskişehir’de kaldığı cezaevinden firar ettiği ve kasten öldürme suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen A.Ç.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOLU 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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