Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, cezaevi firarisi çıktı

BOLU´da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda evinde 552 uyuşturucu hapla yakalanan şüphelinin, cinayet suçundan yattığı cezaevinden bir süre önce firar ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.Ç.K. (31) isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 552 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan A.Ç.K. gözaltına alındı.

CİNAYET SUÇUNDAN YATTIĞI AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Yapılan kontrolde şüphelinin, Eskişehir'de yattığı açık cezaevinden firar ettiği de ortaya çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan hükümlü bulunduğu kapalı cezaevinden bir süre önce açık cezaevine gönderildiği öğrenilen şüphelinin, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı. A.Ç.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



BOLU 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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