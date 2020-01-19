Bolu’da, köprüden uçan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

Bolu’da, D100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktıktan sonra 4 metre yükseklikteki köprüden uçarak duvara çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında D100 Karayolu Kuruçay mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 14 AAP 967 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikteki Kuruçay Köprüsü’nden aşağı uçtu. Köprüden uçtuktan sonra alt geçidin istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan Sabri Sadıç ve Eray Acar isimli gençlerin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin güvenlik çemberine aldığı kaza yerine gelen Sadıç ve Acar’ın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Sadıç ve Acar’ın cansız bedenleri, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:38

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