CHP'li başkanlar, Bolu'da toplanacak

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CHP'li 8 belediye başkanı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılımıyla 31 Ocak2 Şubat günlerinde, Bolu'da bir araya gelerek, toplantı yapacak.

İlki Yalova'da gerçekleştirilen CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı'nın ikincisi, Bolu'da yapılacak. 31 Ocak2 Şubat günlerinde Bolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu katılacak.



BOLU 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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