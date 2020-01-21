Bolu Dağı'nda kar yağışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

Bolu'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, İstanbulAnkara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.



BOLU 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.