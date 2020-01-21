Highway’de Salı pazarı başladı

Bolu’da, Highway Alışveriş Merkezi’nde kurulan Salı Pazarı’nda satışa çıkarılan ürünler maliyetinin altında fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi olan Highway’de Salı Pazarı kuruldu. 21 Ocak7 Nisan 2020 tarihleri arasında her Salı günü düzenlenecek olan Salı Pazarı etkinliğinde, mağazaların önüne kurulacak indirim çadırlarında, mağazalar Salı Pazarı'na özel olarak oluşturdukları ürünleri maliyetinin de altında fiyatlarla Salı Pazarı konseptiyle satışa sunacaklar.

Salı Pazarı etkinliğinde, giyimden aksesuara, ev tekstilinden ev dekorasyonuna, ayakkabıdan, çantaya, teknolojiden kozmetiğe ve lezzetten eğlenceye tüm kategorilerde inanılmaz indirim fırsatları Highway ziyaretçileri ile buluşacak.

BOLU 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

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