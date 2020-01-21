Otomobilin zulasından 10 kilo eroin çıktı

BOLU'da, bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagajdaki gizle bölmede 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobili durdurdu. Araç Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına götürüldü. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagaj kısmındaki gizli bölmelere saklanmış 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki Ş.D. (25) ve üniversite öğrencisi A.A. (24) adlı kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D. ve A.A., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.



BOLU 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.