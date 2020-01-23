Bolu’da, kar yağışı nedeniyle yaşanan kazalar D-100 kara yolunu kapattı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Bolu’da, etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarından dolayı ulaşıma kapanan GeredeKarabük D100 Karayolu’nda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının şiddetini artırması ve buzlanma nedeniyle GeredeKarabük D100 Karayolu’nda 2’si yolcu otobüsü 11 araç kaza yaptı. Kazalar nedeniyle trafiğe kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan D100 Karayolu, kaza yapan araçların çekiciler yardımıyla yoldan alınmasıyla tek şeritten sağlanıyor. Trafik ekipleri, yolun tamamen açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kazalarda yaralananlar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla ilçe merkezinde bulunan hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BOLU 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.