14 Burda AVM Hediye Dükkânı ile kazandırıyor

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’nun alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 14 Burda AVM, harcadıkça kazandıran kampanyası Hediye Dükkânı ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.

Esas 14 Burda AVM, düzenlediği Hediye Dükkânı kampanyası ile ziyaretçilerini bol puanlı günlerle karşılıyor. Kampanya kapsamında Esas 14 Burda AVM'den 2531 Ocak tarihleri arasında ziyaretçiler, aynı gün içerisinde toplamda 300 TL alışverişte 300 puan, 500 TL alışverişte 500 puan ve 1000 TL'li alışverişte ise 1000 puan kazanacak. Hediye Dükkânı kampanyası ile AVM ziyaretçileri alışverişin keyfini çıkartacak.

BOLU 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.