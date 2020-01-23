Bolu’da, ulaşıma kapanan Karabük-Gerede yolu 4 saatin sonunda açıldı

Bolu’da, kar yağışı nedeniyle yaşanan trafik kazalarının kapanmasına neden olduğu KarabükGerede D100 Karayolu, 4 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.



Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle meydana gelen çok sayıda trafik kazası nedeniyle, Bolu güzergahında önemli geçişlerde ulaşım zaman zaman durdu. Kar yağışının etkili olduğu KarabükGerede D100 Karayolu üzerindeki Kemikli Rampaları mevkisinde oluşan zincirleme trafik kazaları nedeniyle ulaşım durdu. Yaklaşık 4 saat boyunca trafiğe kapalı olan D100 Karayolu Bolu istikameti, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışmasıyla trafiğe açıldı.



Gece boyunca yoğun olarak devam edecek olan kar yağışı dolayısıyla, sürücüler hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.

BOLU 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.