Boluspor taraftarla kavga eden futbolcunun sözleşmesini feshetti

Boluspor, Osmanlıspor maçının sonunda taraftarlarla kavga eden Hakan Arslan’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
TFF 1. Lig’in 18. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor’a 20 yenilen Boluspor’da, karşılaşmanın sonunda kırmızıbeyazlıların futbolcusu Hakan Arslan kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartışma yaşadı. Yaşanan olayın ardından Boluspor yönetimi, oyuncu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
BOLU
24 Ocak 2020 Cuma
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