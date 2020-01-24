İşçiler yapılan zammı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile göbek atarak kutladı

Bolu Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile kadrolu işçilere yüzde 22 buçuk zam yapıldı. Büyük mutluk yaşayan işçiler zammı davul zurna ile kutlarken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan her zaman emekten yana olduklarını söyleyerek, “Ülkenin ekonomik şartları ortada. Ama tüm bunlara rağmen il ve büyükşehirler bazında en yüksek ücreti bu toplu iş sözleşmesiyle biz vermiş oluyoruz” dedi.

Uzun zamandır Bolu Belediyesi ile Belediye İşSendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu sonla bitti. Bolu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında, toplu iş sözleşmesi imzaladı. Karaçayır Nikah Salonu’nda gerçekleşen coşkulu toplu sözleşme imza töreninde işçilere yüzde 22,5 zam yapıldı. Rekor zammı işçiler, davul zurnayla göbek atarak kutladı.

Belediyeİş Sendikası Bolu Şube Başkanı Sinan Ay, toplu iş sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür etti. Ay, Başkan Özcan’ın verdiği sözün arkasında durduğunu söyleyerek, “Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ı bir konuda çok takdir ediyorum. Verdiği sözü tüm olumsuzluklara rağmen başardığı ve bu hakkı bize verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İşveren ve işçi temsilcilerinin görüşmeleri tıkama düşünceleri yoktu”

İşçilerin alkışları arasında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da imzalanan toplu iş sözleşmesinin işçilere ve işverenlere hayırlı olması temennisinde bulundu. İşçi ve işveren taraflarının yapıcı ve yoğun bir görüşme trafiği yaptığını söyleyen Başkan Özcan, “Bu görüşmelerde işveren temsilcileri olarak hiçbiri görüşmeleri tıkamak gibi bir düşünce olmadı işveren tarafı olarak. Tabi keza sendika temsilcilerimiz de yapıcı davrandılar.” dedi.

“Kadrolu işçilerimiz 15 yıl içerisinde ciddi hak kaybına uğradılar”

İşçilerin son 15 yılda ciddi hak kaybına uğradığını vurgulayan Özcan, “Belediyedeki kadrolu işçilerimiz 15 yıl içerisinde ciddi hak kaybına uğradılar. Yani doğru dürüst toplu sözleşme bile imzalamadılar. Çoğu hakem heyeti kararlarıyla belirlendi. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini, toplu iş görüşmelerinin davullu zurnalı şekilde sonuçlandırılması gerektiğini hep söylüyorduk. Bugün de bunu sonuçlandırmak için bir aradayız.” diye konuştu.

“Gönül isterdi ki daha fazlasını verelim”

“Gönül istiyordu ki biz size daha yüksek oran üzerinden artış verelim” diyen Özcan, “Ancak ülkenin ekonomik şartları da ortada. Ama tüm bunlara rağmen il ve büyükşehirler bazında en yüksek ücreti bu toplu iş sözleşmesiyle biz vermiş oluyoruz. Biz sendikayla yüzde 20 üzerinden anlaştık ama Sinan başkan işin peşini bırakmadı, son gün bile bu rakamın yeterli bulmadığını söylüyordu, keza ben de bulmuyordum ve nihayetinde 2,5 puan daha iyileştirme yaptık yüzde 22,5 olarak ilk yıl anlaşmamızı gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İşçilere çağrı yaptı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, halk arasında “belediyenin yatarak para kazanma yeri” gibi kötü bir algı olduğunu ve bu algıyı işçilerden değiştirmelerini isteyerek, “Bu anlayışı değiştireceğiz. Vatandaşımız emlak vergisini öderken, helal olsun ben bu parayı ödüyorum, belediye de bu paralarla çalışanlarının maaşlarını ödüyor. Ama belediye çalışanları da adam gibi çalışıyor. Verdiğim para helal olsun demeli.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından işveren ve işçi temsilcileri 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesini imzaladılar. Kadrolu işçilere yüzde 22,5 zam yapılmasını sağlayan sözleşmenin ardından salondaki belediye çalışanları, yeni sözleşmeyi davul zurna eşliğinde göbek atarak kutladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sahnenin önüne inerek işçilerle birlikte davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

BOLU 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

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