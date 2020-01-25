Bolu’dan, Elazığ depremine 11 kişilik sağlık ekibi desteği

Elazığ’da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, Bolu’dan oluşturulan 11 kişilik UMKE ve 112 Sağlık ekibi destek için yola çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından bölgeye Türkiye’nin çeşitli illerinden AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri gönderiliyor.

Bolu’da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 kişilik UMKE ekibi, 1 adet lojistik araç ve 2 ekip halinde 6 kişilik 112 Sağlık ekibi Elazığ depremine destek için toplandı. Ekipler araçlara doldurdukları çok sayıda medikal malzeme ve yataklarla gece saatlerinde yola çıktı. Ayrıca, İl AFAD Müdürlüğü ekiplerinin destek için hazır şekilde bekletildiği öğrenildi.

BOLU 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

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