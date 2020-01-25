Bolu'dan Elazığ'a arama- kurtarma ekibi gönderildi

BOLU'dan 5 kişilik UMKE ve 6 kişilik 112 Acil aramakurtarma ve ilk yardım ekibi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıktı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından aramakurtarma çalışmalarına destek için Bolu'dan ekipler yola çıktı. 5 kişilik UMKE ve 6 kişiden oluşan 2 ekip 112 Acil personeli Elazığ'a doğru yola koyuldu. Ekipler, Bolu'dan çadır, medikal malzeme, yatak ve 1 adet lojistik aracını bölgeye ulaştıracak. Ayrıca aramakurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek verecek.



BOLU 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

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