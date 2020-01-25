Bolu’da Kar Festivali yoğun ilgi gördü

Bolu’nun Gerede ilçesinde başlayan ve 3 gün sürecek olan Kar Festivali yoğun ilgi gördü. Festivale katılan vatandaşlar kayak yaparak keyifli anlar yaşadı.



Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Esentepe Mesireliği’nde, Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Kar Festivali’nin açılışı yapıldı. Festivalin açılışına Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından HSK Başkanvekili Yılmaz ve Gerede Belediye Başkanı Allar, yöresel ürünlerin satıldığı stantları ziyaret etti. Stant ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından kızakla kayma yarışmasına geçildi. Başkan Allar ve belediye çalışanları da, çocuklarla birlikte kızakla kayıp eğlendi.



Festivalle ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gerede 3G’si ile meşhur. 'Gar, gış, gıyamet' derler bizim burada. İklim şartlarının 6 ayı kış 6 ayı yaz geçer. Böyle bir memlekette yaşıyoruz. Arkut Dağı kayak merkezimiz bizim açımızdan son derece önemli. Yılın 45 ayı kayabilecek imkanlar var. Arkut Dağı kayak merkezimizde 5 kilometre kayaklı koşuda ulusal ve uluslararası müsabakaların yapıldığı en önemli merkezlerden bir tanesi. Yine 1 kilometre de yeni kayağa başlayanlar açısından son derece elverişli bir merkez. Farklı organizasyonlarımız vardı ancak deprem dolayısıyla müzik programlarımızı iptal ettik. Sadece çocuklarımıza dönük eğlence etkinlikleri var. Kayak yarışları, kardan kaz yapma yarışları olacak. Tüm vatandaşlarımızı, çevre il ve ilçelerden misafirlerimizi Gerede’ye davet ediyoruz” dedi.

BOLU 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

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