Boluspor, maç gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacak

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Eruzurmspor’u konuk edecek olan Boluspor, maç gelirlerinin deprem bölgesi olan Elazığ’a gönderileceğini açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 20. haftasında evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının gelirlerini deprem bölgesine gönderecek. Boluspor resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile 1 Şubat tarihinde oynayacağımız B.B. Erzurumspor maçının tüm bilet gelirleri Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Tüm taraftarlarımızı ve Bolu halkını maça davet ediyoruz” denildi.

BOLU 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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